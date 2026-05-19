Курс рубля может продолжить движение к 10,4 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в целом может продолжить движение в сторону уровня 10,4 руб. за юань в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Национальная валюта продолжила заметное укрепление. Помимо фактора повышенных продаж валюты экспортерами, отмечают эксперты в комментарии, поддержку рублю могли оказывать и новости вокруг планируемого содержания переговоров глав РФ и КНР.

"В текущих условиях низких покупок валюты по бюджетному правилу курс рубля в целом может продолжить движение в сторону 10,4 руб. за юань", - прогнозируют в банке.

Также они полагают, что волатильность на нефтяном рынке пока может остаться высокой, и котировки нефти марки Brent продолжат движение в широком диапазоне в $107-113 за баррель.

