Индекс Мосбиржи может перейти к проторговке середины диапазона 2600-2700п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может перейти к проторговке середины диапазона 2600-2700 пунктов во вторник, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Эксперт отмечает, что в отсутствие новых драйверов и на ожидании итогов визита Владимира Путина в Китай инвесторы могут занять выжидательную позицию, что будет способствовать стабилизации рынка на текущих уровнях.

"При этом, с нашей точки зрения, интересными продолжают оставаться бумаги с сильным фундаментальным бэкграундом и дивидендные идеи. Здесь мы продолжаем отмечать Сбербанк, ВТБ, "префы" "Транснефти", а также МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон", - пишет Зварич.

