Freedom Finance Global понизил рейтинг акций Serve Robotics до "держать"

Freedom Finance Global понизил рейтинг акций Serve Robotics с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $18 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 100%, сообщается в комментарии аналитиков.

Serve Robotics отчиталась о результатах за квартал, показав заметное улучшение выручки и показателей операционной эффективности, но рентабельность и денежный поток остались слабыми, подчеркивают эксперты. Выручка выросла на 578% г/г (+238% кв/кв) до $3,0 млн, при этом продажи за 1К26 уже превысили выручку за весь 2025 ФГ.

Валовая маржа осталась резко отрицательной, операционные расходы выросли, но ликвидность компании осталась на высоком уровне: денежные средства и ликвидные ценные бумаги составили в сумме $197,4 млн, хотя отток денежных средств от операционной деятельности достиг $41,4 млн, а руководство лишь подтвердило, но не повысило прогноз на 2026 финансовый год.

"Мы понижаем рейтинг Serve Robotics до "держать" с "покупать" из-за риска усиления разводнения и риска недостижения прогнозов, но сохраняем целевую цену на уровне $18, при этом повышение ожиданий по выручке начиная с 2028 ФГ компенсирует снижение рентабельности в ближайшей перспективе, согласно нашей модели дисконтирования денежных потоков", - отметили аналитики Freedom Finance Global.

Serve Robotics Inc. - американская компания, которая разрабатывает и эксплуатирует автономных роботов-доставщиков, предназначенных для работы в общественных пространствах, в первую очередь для доставки еды.

