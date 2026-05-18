Акции Сургутнефтегаза, БСПБ и РусАла будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Сургутнефтегаза", банка "Санкт-Петербург" и "РусАла" будут интересны на текущей неделе, считает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" находятся в нисходящем тренде с мартовских максимумов в районе 51 руб., - пишет эксперт. - На прошлой неделе бумаги пробили вниз сильный уровень поддержки около 41 руб., который удерживал котировки больше месяца, и теперь открыли путь к следующему уровню в районе 38 руб. Ждем продолжения нисходящей тенденции, которая через две недели, вероятнее всего, приведет бумагу к диапазону 38,5-38 руб. (5,4-6,6%)".

Акции банка "Санкт-Петербург", в свою очередь, двигаются в широком боковике с октября 2025 года в диапазоне 300-350 руб. На прошлой неделе котировки достигли одной из поддержек в рамках боковика после дивидендного гэпа. Сейчас бумаги торгуются около 317,7 руб. и уверенно от нее отбиваются. Аналитик полагает, что ближайшее время акции БСПБ продолжат рост и через две недели будут торговаться в диапазоне 332-340 руб. (3-5,5%).

"Акции "РУСАЛа" после роста с ноября 2025 года развивают коррекцию с мартовских максимумов 46,5 руб. и сейчас вышли к локальной поддержке в районе 37,4 руб., подтвержденной апрельскими минимумами, - констатирует Буянов. - Полагаем, в ближайшее время бумаги эмитента разовьют рост и через две недели будут торговаться в коридоре 39-39,5 руб. (3,6-5%)".

