СберИнвестиции оставили без изменений топ дивидендных акций РФ

Аналитики "СберИнвестиций" оставили без изменений топ дивидендных акций РФ

В текущую подборку вошли вошли "ЛУКОЙЛ", "МТС", "Транснефть", "ДОМ.РФ", Сбербанк, HeadHunter и "Татнефть".

"В России стартовал сезон дивидендных выплат. В нашей подборке свои реестры закрыли "Лукойл" и HeadHunter. Так как выплаты других компаний аналитики ждут в ближайшие месяцы, подборка не изменилась", - пишут эксперты.

При этом с момента последнего изменения подборки аналитики понизили оценку дивидендов "Татнефти" в течение 2026 года до 74,4 руб. на акцию.

