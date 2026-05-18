Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций HeadHunter

Долгосрочный инвестиционный кейс МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) позитивен, рекомендация "покупать" для акций эмитента сохраняется, сообщается в материале аналитиков Совкомбанка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Исходя из планов компании об обратном выкупе акций, которые потенциально смогут поддержать котировку на текущих низких уровнях, а также прогнозной дивидендной доходности в 15-16% (которая по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ будет увеличиваться и тем самым привлекать новых инвесторов для покупки) считаем, что текущие значения цены являются привлекательной точкой входа (в особенности после дивотсечки), даже несмотря на слабую отчетность, снижение ожидаемого нами FCF и стагнирующую динамику вакансий вблизи локальных минимумов, - пишут эксперты. - Долгосрочно позитивно смотрим на инвестиционный кейс "Хэдхантера" и сохраняем рекомендацию "покупать".

