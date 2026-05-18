Акции Делимобиля пока не выглядят привлекательными - ПСБ

Акции ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") пока не выглядят привлекательными для инвестора, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой.

Финансовый отчет эмитента за первый квартал текущего года выглядит слабо, констатирует эксперт.

Сейчас компания проводит временное сокращение флота и смещает фокус на более доступный эконом-сегмент, что пока выглядит скорее как урезание "костов", нежели внятная долгосрочная стратегия бизнеса, отмечает Кузнецова.

Вместе с тем рыночные условия остаются непростыми: спрос на каршеринг выраженно слабее, а конкуренция в крупных городах нарастает.

"На этом фоне бумаги "Делимобиля", на наш взгляд, пока не выглядят привлекательными для инвестора. При текущей конъюнктуре у компании мало пространства для быстрого и качественного разворота к устойчивому росту и прибыльности, а высокий долг делает ставку слишком рискованной", - пишет эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.