Рубль может уйти ниже 72 руб./$1 в ближайшее время - "Гарда Капитал"

Курс валютной пары доллар/рубль может уйти ниже уровня в 72 руб./$1 в ближайшее время, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

Поддержку рублю по-прежнему оказывают высокие реальные ставки в экономике и дисбаланс между предложением инвалюты и спросом на нее, констатирует эксперт.

Приток валюты обеспечивается более высокими весенними ценами на нефть.

При этом спрос остается сдержанным: импортное кредитование все еще ограничено, а объем покупок валюты Минфином по бюджетному правилу в мае оказался значительно ниже ожиданий.

"Завершение налогового периода, накопленная техническая перепроданность валюты и ожидаемое увеличение покупок валюты Минфином способны развернуть ситуацию, но это перспектива первых чисел июня. До тех пор доллар еще может побывать ниже 72 руб./$1", - пишет Бахтин в комментарии.

