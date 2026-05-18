Участие в размещении бондов ГТЛК интересно при снижении ориентира по купону не более чем до 15,80% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении нового выпуска 4-летних облигаций АО "ГТЛК" серии 002Р-13 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 15,80%, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

ГТЛК 21 мая собирает заявки на размещение 4-летнего выпуска серии 002P-13 объемом 20 млрд руб. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше 16,25% (YTM 17,52%). Предполагается амортизация, с учетом которой индикативная дюрация - примерно 2,6 года. Размещение запланировано на 26 мая.

"Длинный "фикс" ГТЛК серии 002P-12 с дюрацией 2,3 года торгуется с доходностью ~17,00%, что близко к верхней границе рыночного диапазона у лизинговых компаний с рейтингом АА- (исключение - Балтийский лизинг), - отмечают эксперты. - Мы считаем интересным участие в размещении при уменьшении купона не более чем до 15,80% (YTM 17,0%)".

