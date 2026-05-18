Альфа-банк сохраняет оценку "по рынку" для акций банка "Санкт-Петербург"

Альфа-банк сохраняет оценку "по рынку" с целевой ценой 410 руб. для акций банка "Санкт-Петербург" по результатам финансовой деятельности за 1К26 по МСФО, сообщается в обзоре аналитиков Евгения Кипниса и Филиппа Николаева.

Чистая прибыль по итогам 1К26 составила 10,9 млрд руб. (рост в 2,5х раза кв/кв, -30% г/г) при ROE на уровне 19,6%. Чистая прибыль на 24% выше ожиданий экспертов Альфа-банка и на 15% в основном за счет более низкой, чем ожидал рынок, стоимости риска.

Менеджмент оставил без изменений прогноз основных метрик рентабельности на 2026 год (чистая прибыль - более 35 млрд руб., ROE - 15 16%, стоимость риска - 1,5%, соотношение расходов и доходов - 35-37%), исходя из того, что в ближайшие кварталы стоимость риска может вырасти, отмечают аналитики.

"С учетом структуры баланса банка мы полагаем, что дальнейшее снижение ставки ЦБ в 2026 г., вероятно, продолжит оказывать давление на маржу, - указывают Кипнис и Николаев. - Результаты за 1К26 лучше ожиданий, но на наши оценки и прогнозы на 2026 год это не влияет; мы по прежнему полагаем, что поскольку БСБП был одним из основных бенефициаров жесткой ДКП в 2024-1П25, сейчас для него начался этап нормализации прибыли".

При текущих вводных акции банка торгуются с P/E 2026П на уровне 4,0х, по оценкам стратегов Альфа-банка, что предполагает 8%-ю премию к Сбербанку.

