18 мая 2026 года 13:51
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Совкомбанка
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Совкомбанка с целевой ценой 20,5 руб. за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К26. Чистая прибыль за 1К26 составила 19,7 млрд руб. (+10% кв/кв, +57% г/г) при ROE на уровне 20%, превзойдя ожидания экспертов Альфа-банка и консенсус-прогноз Интерфакса (19,0-19,4 млрд руб.). "Мы видим, что процентная маржа восстанавливается четвертый квартал подряд, а стоимость риска стабилизируется на уровне 2025 года, - отмечают аналитики. - При этом менеджмент ожидает во 2П26 снижения стоимости риска при нормализации на макроуровне. Ожидается, что со 2К26 приобретенная страховая компания Капитал LIFE начнет вносить вклад в финансовые результаты банка". В целом, на взгляд стратегов Альфа-банка, динамика прибыли в 1К26 подтверждает, что ее траектория позволяет рассчитывать на восстановление этого показателя по итогам 2026 году, вероятно, до уровней, сопоставимых с 2023 годом (95 млрд руб., ROE - 22-23%). По их оценкам, такой сценарий предполагает P/E 2026П на уровне 3,0x и 21%-й дисконт к Сбербанку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМБАК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
18 мая 2026 года 19:00
Freedom Finance Global понизил рейтинг акций Serve Robotics с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $18 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 100%, сообщается в комментарии аналитиков. Serve Robotics отчиталась о результатах за квартал, показав заметное улучшение... читать дальше
18 мая 2026 года 18:20
Аналитики "СберИнвестиций" оставили без изменений топ дивидендных акций РФ В текущую подборку вошли вошли "ЛУКОЙЛ", "МТС", "Транснефть", "ДОМ.РФ", Сбербанк, HeadHunter и "Татнефть". "В России стартовал сезон дивидендных выплат. В нашей подборке свои реестры закрыли "Лукойл" и HeadHunter. Так как... читать дальше
18 мая 2026 года 18:02
Долгосрочный инвестиционный кейс МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) позитивен, рекомендация "покупать" для акций эмитента сохраняется, сообщается в материале аналитиков Совкомбанка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Исходя из планов компании об обратном выкупе акций, которые потенциально смогут... читать дальше
18 мая 2026 года 17:42
SberCIB Investment Research рекомендует "покупать" акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Результаты эмитента за 1К26 оказались нейтральными - основной бизнес все еще находится под давлением, но ситуация... читать дальше
18 мая 2026 года 17:19
Акции ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") пока не выглядят привлекательными для инвестора, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Финансовый отчет эмитента за первый квартал текущего года выглядит слабо, констатирует эксперт. Сейчас компания проводит временное... читать дальше
18 мая 2026 года 16:51
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на горизонте года составляет 4160 рублей за штуку, прогнозирует эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова. Эмитент представил сдержанные финансовые результаты за первый квартал 2026 года на фоне сложной макроэкономической конъюнктуры и... читать дальше
18 мая 2026 года 16:19
Индекс Мосбиржи, вероятно, пока продолжит боковое движение в диапазоне 2580-2680 пунктов, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин. Сантимент на рынке в целом сдержанный, констатирует эксперт. Несмотря на взлет нефтяных цен почти на 60% за три месяца, индекс... читать дальше
18 мая 2026 года 15:52
Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в сложившихся условиях сохраняется, при этом поводов для замедления процесса пока нет, говорится в материале аналитика банка ПСБ Дениса Попова. Итоговая месячная статистика Росстата (апрель) снова показала, что торможение инфляции... читать дальше
18 мая 2026 года 15:22
Курс валютной пары доллар/рубль может уйти ниже уровня в 72 руб./$1 в ближайшее время, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин. Поддержку рублю по-прежнему оказывают высокие реальные ставки в экономике и дисбаланс между предложением инвалюты и спросом на нее,... читать дальше
18 мая 2026 года 14:51
Участие в размещении бондов ГТЛК интересно при снижении ориентира по купону не более чем до 15,80% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового выпуска 4-летних облигаций АО "ГТЛК" серии 002Р-13 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 15,80%, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. ГТЛК 21 мая собирает заявки на размещение 4-летнего... читать дальше
