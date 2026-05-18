Прогнозная цена акций HeadHunter остается на уровне 5100 руб. - "Цифра брокер"

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) по-прежнему остается на уровне 5100 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент опубликовал финансовые показатели за I квартал 2026 года, а ключевым событием стал запуск программы buyback объемом до 15 млрд руб., отмечают эксперты.

Генеральный директор компании отметил, что, несмотря на циклическое охлаждение экономики и рынка труда, менеджмент "Хэдхантера" убежден в долгосрочном потенциале бизнеса и считает текущую рыночную оценку несправедливо заниженной.

"Мы полагаем, что обратный выкуп акций наряду с сохранением регулярных дивидендных выплат обеспечат бумагам необходимую поддержку и будут способствовать росту котировок к нашей целевой цене на уровне 5100 руб. за акцию", - пишут аналитики.

