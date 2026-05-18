"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" подтверждает негативную оценку акций "АЛРОСА", сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы видим, что ситуация в отрасли продолжает ухудшаться, - пишут аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов. - Рынок алмазов далек от разворота, признаков потенциального изменения тренда не просматривается. У нас "негативный" взгляд на акции "АЛРОСА" - сохраняем его без изменений и видим фундаментальное подтверждение".

Эксперты подчеркивают, что в спотовых ценах мультипликатор Р/Е торгуется в отрицательной зоне. При этом с учетом наших прогнозов на горизонте 12 месяцев целевой Р/Е на 2027г будет на уровне 13х против исторического 7х, что также соответствует "негативному" взгляду.

Чтобы компания стала инвестиционно привлекательной, Р/Е, на взгляд стратегов БКС, должен торговаться на уровне 5,7х. Такая оценка возможна либо в случае обесценения рубля до уровня свыше 130 руб./$1, либо при росте цен на алмазы на 37%. Оба сценария аналитики считают маловероятными в текущих условиях.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.