Вероятна консолидация курса пары рубль/юань ниже 10,75 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Вероятна консолидация курса пары рубль/юань ниже 10,75 руб./юань в начале текущей недели, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"За прошедшую неделю рубль заметно укрепился. С учетом временных лагов мы сейчас можем видеть устойчиво высокие продажи экспортеров из-за выросших цен на сырье, - пишут эксперты в комментарии. - Пока эти притоки не компенсируются бюджетным правилом, что и ведет к укреплению российской валюты. Сегодня курс CNY/RUB находится у 10,64 руб./юань. В текущих условиях курс попробует задержаться ниже 10,75 руб./юань".

Цены на нефть, в свою очередь, на прошлой неделе заметно выросли. Надежды на скорую деэскалацию вновь не реализовались, в том числе и по итогам переговоров президентов Китая и США. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $110,7/барр. Эксперты банка не исключают повторного смягчения риторики главы США относительно Ирана, что вновь на время уведет черное золото ниже $110/барр.

