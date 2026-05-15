Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 410 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 28%, сообщается в материале экспертов.

"В 1К26 чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО снизилась на 30% г/г, до 11 млрд руб. (рентабельность капитала 20%), превысив консенсус-прогноз и наши ожидания на 15% и 10% соответственно за счет больших прочих доходов и меньших отчислений в резервы, - пишут эксперты. - Мы отмечаем замедление снижения ЧПМ в квартальном сопоставлении, но ожидаем роста отчислений в резервы в последующие кварталы. Считаем результаты за 1К26 нейтральными".

По итогам опубликованной отчетности и комментариев менеджмента банка эксперты "Эйлера" сохраняют свои прогнозы и осторожный взгляд на чистую прибыль банка в 2026 г. (36 млрд руб., по их оценкам).

"На текущий момент акции БСПБ торгуются с мультипликаторами 3,9х Р/Е и 0,60х P/BV за 2026 год, - констатирует аналитик Светлана Асланова. - Мы считаем их привлекательными, однако отмечаем, что интерес к дивидендам банка и продолжению программы выкупа акций во 2П26 будут превалировать в настроениях инвесторов, особенно учитывая сложную макроэкономическую ситуацию и осторожный подход менеджмента к росту бизнеса".

В 1К26 стоимость риска в розничном сегменте оказалась на низком уровне (39 б.п., по оценкам "Эйлера") благодаря высокой доле ипотечных кредитов в портфеле (82%).

"Однако мы считаем, что стоимость риска может незначительно вырасти, достигнув уровня 2025 года (55 б.п., по нашим оценкам), в случае увеличения кредитных рисков, - отмечает Асланова. - Основной рост стоимости риска мы ожидаем в корпоративном сегменте. В 1К26 она составила, по нашим расчетам, всего 67 б.п. (без учета переоценки кредитов по СС) против 150 б.п. в среднем в 2024-2025гг. Даже учитывая разовые события, мы ожидаем нормализацию стоимости риска для корпоративных кредитов в последующие кварталы до 150-200 б.п. По итогам года менеджмент по-прежнему ожидает стоимость риска в 150 б.п. для всего портфеля".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.