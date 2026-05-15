.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 410 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 мая 2026 года 19:00
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 410 руб
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 410 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 28%, сообщается в материале экспертов. "В 1К26 чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО снизилась на 30% г/г, до 11 млрд руб. (рентабельность капитала 20%), превысив консенсус-прогноз и наши ожидания на 15% и 10% соответственно за счет больших прочих доходов и меньших отчислений в резервы, - пишут эксперты. - Мы отмечаем замедление снижения ЧПМ в квартальном сопоставлении, но ожидаем роста отчислений в резервы в последующие кварталы. Считаем результаты за 1К26 нейтральными". По итогам опубликованной отчетности и комментариев менеджмента банка эксперты "Эйлера" сохраняют свои прогнозы и осторожный взгляд на чистую прибыль банка в 2026 г. (36 млрд руб., по их оценкам). "На текущий момент акции БСПБ торгуются с мультипликаторами 3,9х Р/Е и 0,60х P/BV за 2026 год, - констатирует аналитик Светлана Асланова. - Мы считаем их привлекательными, однако отмечаем, что интерес к дивидендам банка и продолжению программы выкупа акций во 2П26 будут превалировать в настроениях инвесторов, особенно учитывая сложную макроэкономическую ситуацию и осторожный подход менеджмента к росту бизнеса". В 1К26 стоимость риска в розничном сегменте оказалась на низком уровне (39 б.п., по оценкам "Эйлера") благодаря высокой доле ипотечных кредитов в портфеле (82%). "Однако мы считаем, что стоимость риска может незначительно вырасти, достигнув уровня 2025 года (55 б.п., по нашим оценкам), в случае увеличения кредитных рисков, - отмечает Асланова. - Основной рост стоимости риска мы ожидаем в корпоративном сегменте. В 1К26 она составила, по нашим расчетам, всего 67 б.п. (без учета переоценки кредитов по СС) против 150 б.п. в среднем в 2024-2025гг. Даже учитывая разовые события, мы ожидаем нормализацию стоимости риска для корпоративных кредитов в последующие кварталы до 150-200 б.п. По итогам года менеджмент по-прежнему ожидает стоимость риска в 150 б.п. для всего портфеля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-БАНКИ-БСПБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
15 мая 2026 года 18:45
Freedom Finance Global повысил рейтинг акций American Express Co. до "покупать" и целевую цену - с $325 до $370 за бумагу, что предполагает потенциал роста 15% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "American Express превзошла ожидания по итогам I квартала 2026... читать дальше
.15 мая 2026 года 18:36
Акции Совкомбанка обладают большим потенциалом роста, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Совкомбанк опубликовал отчетность по МСФО за 1-й квартал 2026 года, которую эксперты брокера оценили положительно. Чистая прибыль составила 20 млрд руб. (+10% кв/кв, +57% г/г),... читать дальше
.15 мая 2026 года 18:25
Аналитическая компания "Эйлер" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Совкомбанка, сообщается в материале экспертов. Совкомбанк опубликовал положительные, на взгляд аналитиков, результаты за 1К26 по МСФО. Рост бизнеса, восстановление ЧПМ и доход от торговых операций стали основными факторами... читать дальше
.15 мая 2026 года 18:15
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену "обычки" Сургутнефтегаза до 22 руб., "префов" - до 45 руб
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" с 27 до 22 руб., привилегированных - с 54 до 45 руб. за штуку, сохранив рейтинг "держать" по обеим бумагам, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. Совет директоров "Сургутнефтегаза"... читать дальше
.15 мая 2026 года 17:45
Аналитики "СберИнвестиций" оставили без изменений топ акций российских компаний средней и малой капитализации, сообщается в комментарии. В текущую подборку вошли "Совкомфлот", "Ренессанс Страхование", "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", "ЛСР", "Промомед" и "Хэдхантер". В апреле и первой... читать дальше
.15 мая 2026 года 17:25
Цены на нефть, скорее всего, останутся в диапазоне $100-110 за баррель Brent на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "В течение недели на мировом рынке нефти сохранялась волатильность, ближайший фьючерс Brent вырос на 8%, - отмечают они в комментарии. - Международное энергетическое... читать дальше
.15 мая 2026 года 17:04
"Акрон" поставит на паузу дивидендные выплаты до улучшения операционных показателей, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Василий Данилов. "Акрон" представил слабые операционные и финансовые результаты за 1-й квартал 2026 года, - пишет эксперт в комментарии. - На фоне снижения продаж... читать дальше
.15 мая 2026 года 16:31
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Совкомбанка на уровне 17,5 руб. за штуку с рекомендацией "покупать", говорится в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Банк представил умеренно позитивные результаты по МСФО за первый квартал. В отчете зафиксировано повышение чистой... читать дальше
.15 мая 2026 года 15:59
Прогнозная стоимость акций банка "Санкт-Петербург" составляет 410 рублей за штуку, оценка бумаг позитивна, сообщается в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2026 года, которые эксперты оценивают как нейтральные. Чистая прибыль за... читать дальше
.15 мая 2026 года 15:31
Банк ПСБ по-прежнему сохраняет прогноз подъема котировок золота к уровням $5400-5600 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, сообщается в материале аналитиков. Драгоценный металл в последние недели предпринял попытку перейти к восстановлению, однако существенный рост показать не удалось,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.