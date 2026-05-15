Freedom Finance Global повысил рейтинг акций American Express до "покупать"

Freedom Finance Global повысил рейтинг акций American Express Co. до "покупать" и целевую цену - с $325 до $370 за бумагу, что предполагает потенциал роста 15% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"American Express превзошла ожидания по итогам I квартала 2026 года, показав устойчивый рост по ключевым метрикам, - пишут эксперты. - EPS составила $4,28 (+18% г/г), а выручка - $18,91 млрд (+11% г/г), что превысило прогнозы на 7% и 2% соответственно".

Компания зафиксировала сильные операционные и финансовые результаты: чистый процентный доход увеличился на 13% до $4,69 млрд, а кредитный портфель достиг $224 млрд (+8% г/г).

"Поддержку бизнесу оказывают уверенная динамика розничных продаж (рост на 3,2%, 3,7% и 4% г/г в январе-марте) и опережающие темпы роста расходов над доходами, что поддерживает спрос на кредитные продукты, - указывают стратеги инвесткомпании. - Запас капитала (коэффициент CET1) составляет 10,5% при требованиях на уровне 7,0%, что позволяет расширять бизнес и наращивать возврат средств акционерам".

По словам менеджмента, влияние на требования к капиталу будет варьироваться от нейтрального до умеренно положительного в соответствии с предложенным на сегодня вариантом правил регулирования.

"Мы повышаем рейтинг до "покупать" и целевую цену - с $325 до $370 с учетом форвардного мультипликатора P/E на уровне 18x и форвардного EPS на горизонте со II квартала 2027 года по I квартал 2028 года на уровне $20,4 на акцию", - отметили в Freedom Finance Global.

American Express Company - американская финансовая компания, специализирующаяся на платежных услугах, кредитных и платежных картах, а также на связанных с путешествиями сервисах.

