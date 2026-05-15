Аналитическая компания "Эйлер" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Совкомбанка, сообщается в материале экспертов.

Совкомбанк опубликовал положительные, на взгляд аналитиков, результаты за 1К26 по МСФО. Рост бизнеса, восстановление ЧПМ и доход от торговых операций стали основными факторами роста чистой прибыли, которая увеличилась на 57% г/г, до 20 млрд руб. (на 4% выше консенсус прогноза и на 3% - ожиданий экспертов "Эйлера"). В итоге рентабельность капитала вернулась на уровень 19%.

"Мы сохраняем наш позитивный взгляд на акции Совкомбанка, ожидая роста чистой прибыли по мере снижения процентных ставок и роста активов (в том числе неорганического), - пишет старший аналитик по финансовому сектору "Эйлера" Светлана Асланова. - При этом именно ожидание роста бизнеса может, по нашим прогнозам, ограничить размер дивиденда за 2025 год (заседание Наблюдательного совета состоится 27 мая)".

