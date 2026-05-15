Freedom Finance Global понизил прогнозную цену "обычки" Сургутнефтегаза до 22 руб., "префов" - до 45 руб

Freedom Finance Global понизил прогнозную цену обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" с 27 до 22 руб., привилегированных - с 54 до 45 руб. за штуку, сохранив рейтинг "держать" по обеим бумагам, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал годовому общему собранию акционеров, назначенному на 26 июня, одобрить дивиденды за 2025 год в размере 0,85 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию с доходностью 2,4% и 4,2% соответственно. Для второго типа акций это нехарактерно низкий уровень, считает эксперт.

"Дивиденды за 2024 год у компании составили 0,9 руб. на обыкновенную и 8,5 руб. на привилегированную акцию, то есть на этот раз их размер оказался на 6% и в 10 раз ниже, - указывает Мильчакова. - Впрочем, этот сценарий был предусмотрен и консенсусом, и ориентирами Freedom Finance Global, которые предполагали выплату не выше 0,9 руб. по обоим типам бумаг".

Пессимистичные ожидания были основаны на показателях отчетности "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2025 год. Согласно представленным данным, компания сгенерировала чистый убыток объемом 251,2 млрд руб. после чистой прибыли в размер 923 млрд руб. в 2024-м. "По всей видимости, причиной убытка и очень символических дивидендов, рекомендованных по итогам 2025 года, стали как низкие цены на нефть и крепкий рубль, создающий негативный эффект от курсовых разниц", - отмечает аналитик.

