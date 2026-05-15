Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Совкомбанка на уровне 17,5 руб. за штуку с рекомендацией "покупать", говорится в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой.

Банк представил умеренно позитивные результаты по МСФО за первый квартал. В отчете зафиксировано повышение чистой прибыли на 57% в годовом выражении (г/г), 20 млрд руб., несмотря на увеличившиеся почти вдвое отчисления в резервы под возможные кредитные убытки, отмечает эксперт.

Улучшению финансовых результатов способствовала позитивная динамика операционных показателей. Кредитный портфель Совкомбанка за отчетный период вырос на 9% г/г, до 2,9 трлн руб., доля займов для бизнеса в нем составила 55%. Объем корпоративного кредитования увеличился на 19%, до 1,6 трлн руб. Активы выросли на 8% г/г, до 4,19 трлн руб., собственный капитал вырос на 14% г/г, до 434 млрд руб., за счет расширение кредитного портфеля.

По мнению Мильчаковой, покупка страховой компании "Капитал Лайф Страхование Жизни" отразится в консолидированной отчетности Совкомбанка за последующие кварталы.

Компания в соответствии со своей политикой ежегодной направляет на дивиденды 25-50% чистой прибыли по МСФО. Совет директоров 27 мая рассмотрит рекомендацию финальных выплат за 2025 год. Аналитик считает вполне вероятным положительное решение по этому вопросу, учитывая существенный рост доходов и чистой прибыли в первом квартале.

