Freedom Finance Global рекомендует "держать" акции HeadHunter с прогнозной ценой 3030 руб

Freedom Finance Global рекомендует "держать" акции МКПАО "Хэдхантер " (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 3030 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Владимира Чернова.

Эмитент представил сильный отчет за первый квартал 2026 года, хотя его выручка и снизилась на 1,5%, до 9,5 млрд руб., отмечает эксперт.

Доходы от основного бизнеса сократились на 3,3%, что отражает охлаждение рынка труда и осторожность малого и среднего бизнеса при высокой ключевой ставке ЦБ РФ, обращает внимание он.

Но прибыльность осталась высокой, констатирует Чернов. Скорректированная EBITDA составила 4,6 млрд руб., маржа удержалась на уровне 48,2%, а чистая прибыль выросла на 8,5%, до 3,7 млрд руб.

Бумаги также поддержало решение совета директоров запустить программу buyback объемом до 15 млрд руб. на двенадцать месяцев, указывает аналитик инвесткомпании.

Акционеры утвердили дивиденд в размере 233 руб. на акцию, что с учетом промежуточной выплаты соответствует 466 руб. за 2025 год при высокой дивидендной доходности, которую инвесторы также восприняли позитивно.

"По рыночным мультипликаторам бумаги "Хэдхантера" немного недооценены: компания торгуется по EV/EBITDA в районе 4,9х с P/E 2026 около 6,5х. Для бизнеса с маржей EBITDA около 50%, чистой денежной позицией и регулярными выплатами это комфортная оценка. Таргет по акции - 3030 руб., рейтинг - "держать", - говорится в материале Freedom Finance Global.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.