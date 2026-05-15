"БКС МИ" понизил оценку акций Oracle до "нейтральной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Oracle Corp. с "позитивной" до "нейтральной", прогнозная стоимость составляет $196 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко.

Эмитент проходит этап структурной трансформации, отмечает эксперт: Oracle делает ставку на облачные сервисы и решения в сфере ИИ-инфраструктуры.

Участие в мегапроекте Stargate поддерживает рост выручки, но требует значительных капитальных затрат и давит на рентабельность, обращает внимание он.

"Тем не менее рынок реагировал на новости по компании позитивно. Котировки уже заметно восстановились после просадки в конце апреля, и сейчас, по нашему мнению, уже отражают и крупный портфель контрактов, и позиции эмитента среди игроков в сегменте ИИ-инфраструктуры, - пишет Саенко в обзоре. - После восстановления котировок бумаги компании достигли и превысили нашу предыдущую целевую цену в $160. При текущих уровнях компания торгуется с оценкой по P/E 24,5x. Это примерно на 29% выше пятилетней медианы и, на наш взгляд, уже отражает значительную часть позитивного сценария, связанного с ростом облачного бизнеса, масштабом портфеля будущих заказов и участием в Stargate".

С учетом ограниченного потенциала роста котировок акций Oracle, а также рисков реализации инфраструктурной стратегии, роста капитальных затрат и давления на свободный денежный поток "БКС МИ" меняет взгляд с "позитивного" на "нейтральный", целевая цена - $196.

Oracle Corp. - глобальный поставщик корпоративного ПО и облачной инфраструктуры для управления данными, финансами и операциями.

