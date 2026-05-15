Cреднесрочные перспективы HeadHunter остаются сильными - инвестбанк "Синара"

Cреднесрочные перспективы МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) остаются сильными, программа buyback должна поддержать котировки акций, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Константина Белова.

Эмитент представил результаты за 1К26 по МСФО.

В частности, отмечает эксперт, выручка сократилась на 1,5%, до 9,5 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 7%, до 4,6 млрд руб., а рентабельность по нему - на 3 п.п. в годовом сопоставлении, до 48,2%. Скорректированная чистая прибыль составила 4,2 млрд руб.

Кроме того, совет директоров компании одобрил программу buyback сроком на двенадцать месяцев на сумму до 15 млрд руб.

Руководство проведет в пятницу конференц-звонок для инвесторов в 14:00 мск.

Отчетность в целом соответствует ожиданиям, говорится в комментарии аналитика инвестбанка.

"Результаты оказались невыразительными, что отражает слабую макроэкономическую конъюнктуру и календарный фактор. Тем не менее среднесрочные перспективы "Хэдхантера" остаются сильными, а объявление программы выкупа акций должно поддержать котировки", - пишет Белов.

