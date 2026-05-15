ПСБ подтверждает прогноз цен платины и палладия на уровнях $2625 и $1800/унц. в 2026г

Банк ПСБ оставляет в силе прогноз котировок платины и палладия на уровнях $2625 и $1800 за тройскую унцию соответственно в текущем году, говорится в материале аналитиков.

Цены на металлы платиновой группы (МПГ) с конца апреля показывают неоднородную динамику, констатируют эксперты.

В первую очередь сильно смотрится платина, стоимость которой вновь смогла вернуться выше $2100 за унцию из-за дефицита физического предложения металла.

В то же время цены на палладий, по которому наблюдается профицит предложения, двигались без какого-либо тренда, отмечают в ПСБ.

"Ближайшие перспективы МПГ, в первую очередь палладия, по-прежнему оцениваем осторожно. Среднесрочно на МПГ продолжаем смотреть позитивно. Наши ориентиры по ценам на платину и палладий в 2026 год оставляем на уровне $2625 и $1800 за унцию соответственно".

