Прогнозная цена акций Ростелекома - 112 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"

Прогнозная стоимость акций ПАО "Ростелеком" на горизонте года составляет 112 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Эмитент опубликовал финансовые и операционные результаты за первый квартал 2026 года.

Выручка оказалась на уровне консенсуса "Интерфакса", OIBDA превысил ожидания на 1,3%, констатируют эксперты.

Компания продолжает придерживаться стратегии снижения капитальных вложений, что сказывается позитивно на долговой нагрузке компании: показатель Чистый долг/OIBDA составил 2,1x по итогам отчетного периода против 2,3x за аналогичный период в 2025 году.

Снижение процентной ставки начинает постепенно отражаться в улучшении финансовых показателей "Ростелекома" с традиционно высокой долговой нагрузкой, обращают внимание аналитики брокера: чистая прибыль превысила консенсус на 14% и достигла значения в 7,4 млрд руб.

"Мы позитивно смотрим на акции компании в ожидании, что котировки выиграют от продолжения снижения ключевой ставки ЦБ РФ и IPO дочерних компаний. Наша цель на двенадцать месяцев - 112 руб." - пишут эксперты.

