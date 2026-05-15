Рубль, возможно, завершит неделю ниже 10,75 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль, возможно, завершит текущую неделю ниже уровня в 10,75 руб. за юань, предполагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг продолжил укрепляться. Низким майским объемам регулярных покупок валюты Минфина не удается компенсировать заметный рост продаж валюты экспортерами в условиях все еще относительно слабого спроса на нее. В текущих условиях эту неделю пара попробует завершить ниже 10,75 руб./юань, учитывая заметное коррекционное ослабление юаня в мире в пятницу", - пишут эксперты в комментарии.

Котировки нефти марки Brent, по мнению аналитиков банка, в преддверии выходных в целом могут так и остаться вблизи $107-108 за баррель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.