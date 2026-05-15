Индекс Мосбиржи пока останется в диапазоне 2600-2700п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2600-2700 пунктов до появления важных новостей, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Рынок акций в четверг даже не пытался возобновить тестирование сопротивления на уровне 2700 пунктов, и пошел вниз. По итогам суток потери составили 1,5%. Как мы уже отмечали, поводов для роста нет, основной вопрос - урегулирование ситуации вокруг Украины - остается в подвешенном состоянии, - пишет эксперт в комментарии. - Таким образом, индекс Мосбиржи перешел в новый диапазон торгов 2600-2700 пунктов. Там он пробудет до появления важных новостей. В условиях отсутствия драйверов роста рынка делать новые покупки акций "широким фронтом" не имеет смысла, облигации выглядят предпочтительнее".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.