Рубль не прекращает попыток ускорить рост - "БКС МИ"

Рубль не прекращает попыток ускорить рост, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина.

"Рубль после негативного старта резко подорожал к юаню, но вскоре сдал позиции, - пишет эксперт. - В середине торгов произошел еще один импульс укрепления российской валюты, однако он тоже не получил развития, хотя и удалось немного обновить дневную вершину. При этом умеренный плюс четверга сохраняется. Пара CNY/RUB вплотную опускалась к четырехмесячному минимуму, установленному в среду вблизи отметки 10,76 руб. Наблюдается очередная попытка китайской валюты развить отскок к российской".

Сохраняется преобладание предложения иностранной валюты над спросом, который, на взгляд аналитика, восстанавливается недостаточно быстро на фоне все еще жестких денежно-кредитных условий.

В то же время общие продажи инвалюты могут и дальше увеличиваться за счет сильного подорожания нефти в предыдущие месяцы, допускает Бабин. Это с лагом во времени только в последние несколько недель могло ощутимо сказаться на экспортной выручке. Однако ее более сильному увеличению препятствуют санкции и геополитика, полагает эксперт.

"Ближайшее сопротивление у юаня находится в районе 10,84 руб. Возможно, до конца недели мы увидим попытку преодолеть это техническое препятствие и развить более устойчивую волну восстановления", - прогнозирует эксперт "БКС МИ".

