Доходности 10-летних и 5-летних ОФЗ могут составить соответственно 14% и 13% в конце 2026г - "СберИнвестиции"

Доходности 10-летних и 5-летних ОФЗ могут составить соответственно 14% и 13% в конце 2026 года, говорится в комментарии аналитиков "СберИнвестиций".

Растет неопределенность вокруг снижения ключевой ставки - нет ясности, как быстро и на сколько еще регулятор готов опускать ставку. На этом фоне аналитики решили сократить дюрацию ОФЗ-ПД.

"Главным риском остается денежно-кредитная политика, - пишут эксперты. - Если быстрый рост денежной массы продолжится, а Ормузский пролив останется закрытым, ЦБ может перейти к более плавному снижению ставки. В результате угол наклона кривой ОФЗ-ПД может увеличиться ещё больше. Поэтому облигации со сроком погашения 4-7 лет сейчас выглядят привлекательнее долгосрочных с точки зрения соотношения потенциального дохода и риска".

При этом аналитики СберИнвестиций по-прежнему считают, что инвесторам стоит сфокусироваться на выпусках с фиксированным купоном, поскольку их доходности остаются сравнительно высокими.

В обновленном базовом сценарии аналитиков на конец 2026 года доходности 10-летних и 5-летних ОФЗ могут составить соответственно 14 и 13%. А на конец 2027 года - 12 и 11,25%.

