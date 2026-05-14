Силы продавцов в акциях НоваБев уменьшаются - "Велес Капитал"

Силы продавцов в акциях "НоваБев Групп" уменьшаются, инвесторы ждут фундаментальный позитив, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Бумаги эмитента чувствуют себя лучше рынка в текущий момент, отмечает эксперт.

В конце апреля компания рекомендовала дивиденды за 2025 год в размере 10 руб. на акцию с текущей доходностью 2,7%.

Инвесторы при этом продолжают ждать проведения IPO "дочки" "ВинЛаб", которая отчиталась о получении чистой прибыли за 2025 год по МСФО в размере 3,49 млрд руб. против 3,18 млрд руб. годом ранее. В 1К26 общие отгрузки и брендов собственного производства "НоваБев Групп" при этом снизились на 5%, а объем продаж сети "ВинЛаб" увеличился на 9% по сравнению с уровнем годовой давности, обращает внимание Кожухова.

С технической точки зрения акции эмитента в мае опустились до минимума с декабря 2022 года (344 руб.) и развивают долгосрочный "медвежий" тренд, начавшийся в 2024 году. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные сигналы гистограмм MACD при этом не подтверждают очередные многолетние минимумы бумаг, что указывает на инерционный характер их снижения и может предвещать скорое формирование дна или как минимум развитие краткосрочного восстановления, - пишет аналитик "Велес Капитала" в обзоре. - Ближайшая важная поддержка расположена на 349 руб.: стабилизация ниже может предвещать движение в район 333 руб. и ниже. В то же время выше 370 руб. увеличится вероятность развития роста как минимум в район 400 руб. Более высокие уровни цены акций, вероятно, будут наблюдаться в случае восстановления настроений на российском фондовом рынке в целом, а также объявления об IPO "ВинЛаб".

