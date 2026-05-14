Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ростелекома

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Ростелеком", - говорится в комментарии аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

Эмитент опубликовал результаты за 1К26 по МСФО.

"Все показатели были близки к нашим прогнозам, смотрим на отчетность нейтрально. Сохраняем наш взгляд на бумагу и рекомендацию "держать" . Считаем, что катализаторами роста котировок акций компании в обозримом будущем могут стать IPO "дочек", вслед за IPO ПАО "Базис" в декабре прошлого года", - указывают эксперты.

