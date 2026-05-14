Прогнозная цена акций Ростелекома - 81 руб. - ПСБ
14 мая 2026 года 15:32
Прогнозная цена акций Ростелекома - 81 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость обыкновенных акций ПАО "Ростелеком" на горизонте года составляет 81 рубль за штуку, считает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова. Эмитент представил сильные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года, продемонстрировав двузначные темпы роста ключевых показателей, констатирует эксперт. "Считаем, что "Ростелеком" показывает достаточно хорошие результаты, а фокус на урезание неэффективных капзатрат дает свои плоды. Менеджмент объявил о начале нового пятилетнего стратегического цикла. Это может стать драйвером для переоценки акций. Наша целевая цена на двенадцать месяцев по обыкновенным акциям - 81 руб." - пишет Крылова в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
Доходности 10-летних и 5-летних ОФЗ могут составить соответственно 14% и 13% в конце 2026 года, говорится в комментарии аналитиков "СберИнвестиций". Растет неопределенность вокруг снижения ключевой ставки - нет ясности, как быстро и на сколько еще регулятор готов опускать ставку. На этом фоне... читать дальше
