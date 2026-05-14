"АКБФ" повышает прогнозную цену акций Акрона до 21107,4 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повышает прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Акрон" с 20177,8 руб. до 21107,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация сохранена на уровне "держать".

"Акции "Акрона" с начала года выросли на 10%, заметно опережая рынок. Поддержку сектору удобрений оказывает рост мировых цен на сырьевые товары, однако отрасль сталкивается с усилением регуляторного давления и ростом производственных издержек. В частности, производители удобрений предупреждают о резком подорожании серы и рисках снижения рентабельности", - отмечают аналитики.

Компания продолжает реализацию ключевого проекта Талицкого ГОКа, а прогноз среднегодового роста EBITDA в 2025-2032гг оценивается на уровне 16-19%. После публикации отчетности по МСФО прогноз EBITDA на 2026 год повышен до 105,7 млрд руб., чистой прибыли - до 51,4 млрд руб.

"Долю экспортных продаж компании оцениваем в 80%, - пишут эксперты. - Усиления регуляторного давления значимо сдерживает потенциально растущую, с учетом динамики цен на рынках сбыта компании, динамику рентабельности "Акрона". Отмечаем также сохранение на высоком для исторической практики компании уровне 23-25% соотношения капитальных затрат к выручке".

Прогноз дивидендов за 2025 и 2026 годы составляет 475 руб. и 615 руб. на акцию соответственно.

