"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома" с целевой ценой 60 рублей за бумагу, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Телекоммуникационный провайдер представил финансовые результаты по МСФО и операционные результаты за I квартал 2026 года:

- Выручка выросла на 10% год к году и составила 208,9 млрд рублей.

- Чистая прибыль выросла на 10% и составила 7,4 млрд рублей.

- Показатель OIBDA вырос на 14% и составил 83,9 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA выросла на 1,4 п.п. и составила 40,1%.

- Чистый долг вырос на 2% и составил 712,3 млрд рублей. Чистый долг/OIBDA - 2,1х.

"Оценивает результаты нейтрально-позитивно, в рамках ожиданий. Несмотря на некоторое замедление темпов роста выручки, компания сохраняет устойчивую динамику по прибыли и OIBDA, а рентабельность продолжает улучшаться. Дополнительным позитивом стало заметное снижение CAPEX и улучшение свободного денежного потока", - отмечают эксперты.

Долговая нагрузка, по их оценке, остается на комфортном уровне - чистый долг/OIBDA сохраняется около 2,1х, что для капиталоемкого телеком-сектора выглядит стабильно. При этом инвестиционная активность остается высокой: в I квартале CAPEX составил 13,7% выручки, а по итогам года показатель может приблизиться к 20%.

В целом "Ростелеком" продолжает демонстрировать устойчивость бизнеса даже в условиях замедления экономики, считают в инвесткомпании.

