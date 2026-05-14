Цена акций Базиса может вырасти до 247 руб. в течение года - "ВТБ Мои инвестиции"

Цена акций ПАО "Базис" может подняться к уровню 247 рублей за штуку в течение года, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Финансовые результаты эмитента за первый квартал 2026 года соответствуют заявленным менеджментом ожиданиям по динамике выручки на конец 2026 года - рост показателя на 30-40%, констатируют эксперты.

Выручка группы выросла на 36% за счет увеличения продаж лицензий и подписок на ПО.

Отрицательное значение свободного денежного потока носит сезонный характер. Динамика связана с изменением инкассации дебиторской задолженности, плановыми вложениями в продуктовую разработку и повышенными платежами кредиторам, отмечают аналитики брокера.

"Оценка компании остается одной из наиболее привлекательной в секторе: дисконт к аналогам составляет около 30%. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу и ожидаем, что в течение года цена поднимется до 247 руб." - пишут эксперты в комментарии.

