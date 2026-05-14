Рынок ОФЗ будет консолидироваться на достигнутых уровнях до конца недели - ПСБ
14 мая 2026 года 10:47
Рынок ОФЗ будет консолидироваться на достигнутых уровнях до конца недели - ПСБ
Рынок ОФЗ пока будет консолидироваться на достигнутых уровнях до конца текущей недели, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Существенных изменений на рынке облигаций по-прежнему не происходит - котировки госбумаг нащупали равновесие в диапазоне 119-120 пунктов по индексу RGBI, - пишет эксперт. - Текущий уровень доходностей среднесрочных ОФЗ, превышающий ставку RUONIA, комфортен как для кредитных организаций, так и интересен для розничных инвесторов на фоне снижения ставок по вкладам к 13%. С учетом наличия неопределенности с параметрами бюджета и глобальных инфляционных рисков действовать на опережение решениям ЦБ инвесторы явно не готовы, и будут ждать очередного заседания в июне: снижение ставки откроет пространство для сопоставимого ростка котировок ОФЗ". Аналитик отмечает, что аукционы Минфина в среду прошли неплохо - привлеченный объем лишь немного не дотянул до 100 млрд руб. при линейном плане размещений 115 млрд руб. в неделю. Всего с начала квартала уже было привлечено 1 трлн руб. при опережении плана на 27% (квартальный план - 1,5 трлн руб.). В связи с праздниками статистика по инфляции выйдет в пятницу вечером; скорее всего, консолидация рынка облигаций продолжится до конца недели, считает Грицкевич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
14 мая 2026 года 15:02
