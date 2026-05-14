Рынок ОФЗ будет консолидироваться на достигнутых уровнях до конца недели - ПСБ

Рынок ОФЗ пока будет консолидироваться на достигнутых уровнях до конца текущей недели, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Существенных изменений на рынке облигаций по-прежнему не происходит - котировки госбумаг нащупали равновесие в диапазоне 119-120 пунктов по индексу RGBI, - пишет эксперт. - Текущий уровень доходностей среднесрочных ОФЗ, превышающий ставку RUONIA, комфортен как для кредитных организаций, так и интересен для розничных инвесторов на фоне снижения ставок по вкладам к 13%. С учетом наличия неопределенности с параметрами бюджета и глобальных инфляционных рисков действовать на опережение решениям ЦБ инвесторы явно не готовы, и будут ждать очередного заседания в июне: снижение ставки откроет пространство для сопоставимого ростка котировок ОФЗ".

Аналитик отмечает, что аукционы Минфина в среду прошли неплохо - привлеченный объем лишь немного не дотянул до 100 млрд руб. при линейном плане размещений 115 млрд руб. в неделю. Всего с начала квартала уже было привлечено 1 трлн руб. при опережении плана на 27% (квартальный план - 1,5 трлн руб.).

В связи с праздниками статистика по инфляции выйдет в пятницу вечером; скорее всего, консолидация рынка облигаций продолжится до конца недели, считает Грицкевич.

