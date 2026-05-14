Цена алюминия может достигнуть отметки $4000 за тонну - "ВТБ Мои Инвестиции"

Цена алюминия может достигнуть отметки $4000 за тонну на фоне затянувшейся блокировки Ормузского пролива и растущего спроса на металл в мире, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.

"Сейчас цена алюминия показывает рост на 17% с начала 2026 года и на 45% год к году, - констатирует эксперт. - На данный момент можно говорить о том, что конфликт на Ближнем Востоке сказался на цене алюминия в довольно ограниченном размере. Регион давал 9% мирового производства, при этом более половины производственных мощностей региона (около 5% по миру), выведены из строя и могут быть восстановлены примерно за годовой срок. Но восстановление и экспорт алюминия из региона начнутся не раньше, чем прекратится блокировка Ормузского пролива".

Основные источники спроса на алюминий в мировом балансе - транспорт (26%) и строительство (19%), но в абсолютных объемах эти сектора не показывают большого роста спроса, подчеркивается в комментарии. В то же время активно растет спрос на алюминий для производства альтернативных (возобновляемых) источников электроэнергии.

В 2022 году замедление экономики сказалось на спросе на металл, а в 2023-2025 годах мировой спрос на алюминий возобновил рост. Аналитик считает, что потребление металла будет демонстрировать сильную динамику в ближайшие годы.

"В предыдущие годы рост спроса на алюминий удовлетворялся растущим производством алюминия в Китае (60% от мирового производства),- отмечает Михеев. - Однако объем производства в стране практически ограничен формально установленным потолком в 45 млн тонн в год. Власти Китая ввели этот потолок в 2017 году, чтобы уменьшить потребление электроэнергии в отрасли и поддержать экологию. Также стоить учесть, что в строительстве Китая уже несколько лет наблюдается затяжной спад, но потенциальное восстановление сектора недвижимости может усилить спрос".

При этом события на Ближнем Востоке кардинально меняют баланс на рынке нефти. Дефицит в 2026 году ожидается на уровне 3%, а к 2030 году может достигнуть 7%. По расчетам эксперта, текущих видимых запасов алюминия на мировом рынке хватит примерно на 2-3 года потребления.

"Ситуация в алюминии начинает напоминать ту, что была на рынке серебра перед ралли в 2025 году, - указывает стратег. - Не исключаем, что на фоне затянувшейся блокировки Ормузского пролива и растущего спроса на металл в мире цена алюминия может достигнуть отметки $4000 за тонну, в том числе ввиду возможного возникновения спекулятивного ажиотажа".

