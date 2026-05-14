Аналитикам / Аналитика / Цена алюминия может достигнуть отметки $4000 за тонну - "ВТБ Мои Инвестиции"
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
14 мая 2026 года 10:30
Цена алюминия может достигнуть отметки $4000 за тонну - "ВТБ Мои Инвестиции"
Цена алюминия может достигнуть отметки $4000 за тонну на фоне затянувшейся блокировки Ормузского пролива и растущего спроса на металл в мире, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "Сейчас цена алюминия показывает рост на 17% с начала 2026 года и на 45% год к году, - констатирует эксперт. - На данный момент можно говорить о том, что конфликт на Ближнем Востоке сказался на цене алюминия в довольно ограниченном размере. Регион давал 9% мирового производства, при этом более половины производственных мощностей региона (около 5% по миру), выведены из строя и могут быть восстановлены примерно за годовой срок. Но восстановление и экспорт алюминия из региона начнутся не раньше, чем прекратится блокировка Ормузского пролива". Основные источники спроса на алюминий в мировом балансе - транспорт (26%) и строительство (19%), но в абсолютных объемах эти сектора не показывают большого роста спроса, подчеркивается в комментарии. В то же время активно растет спрос на алюминий для производства альтернативных (возобновляемых) источников электроэнергии. В 2022 году замедление экономики сказалось на спросе на металл, а в 2023-2025 годах мировой спрос на алюминий возобновил рост. Аналитик считает, что потребление металла будет демонстрировать сильную динамику в ближайшие годы. "В предыдущие годы рост спроса на алюминий удовлетворялся растущим производством алюминия в Китае (60% от мирового производства),- отмечает Михеев. - Однако объем производства в стране практически ограничен формально установленным потолком в 45 млн тонн в год. Власти Китая ввели этот потолок в 2017 году, чтобы уменьшить потребление электроэнергии в отрасли и поддержать экологию. Также стоить учесть, что в строительстве Китая уже несколько лет наблюдается затяжной спад, но потенциальное восстановление сектора недвижимости может усилить спрос". При этом события на Ближнем Востоке кардинально меняют баланс на рынке нефти. Дефицит в 2026 году ожидается на уровне 3%, а к 2030 году может достигнуть 7%. По расчетам эксперта, текущих видимых запасов алюминия на мировом рынке хватит примерно на 2-3 года потребления. "Ситуация в алюминии начинает напоминать ту, что была на рынке серебра перед ралли в 2025 году, - указывает стратег. - Не исключаем, что на фоне затянувшейся блокировки Ормузского пролива и растущего спроса на металл в мире цена алюминия может достигнуть отметки $4000 за тонну, в том числе ввиду возможного возникновения спекулятивного ажиотажа". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛЫ-АЛЮМИНИЙ-ПРОГНОЗ
14 мая 2026 года 15:02
Инвестиционная компания "АКБФ" повышает прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Акрон" с 20177,8 руб. до 21107,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне "держать". "Акции "Акрона" с начала года... читать дальше
.14 мая 2026 года 14:28
Сокращение долговой нагрузки и рост чистой прибыли Ростелекома продолжится до конца года - Freedom Finance Global
Сокращение долговой нагрузки и рост чистой прибыли "Ростелекома" продолжится до конца текущего года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Компания представила результаты по МСФО за первый квартал, в котором ее выручка в соответствии с консенсусом и ориентиром Freedom... читать дальше
.14 мая 2026 года 14:00
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. "Ростелеком опубликовал" отчетность за 1К26 по МСФО - Выручка выросла на 10% г/г до 209 млрд руб. Показатель OIBDA... читать дальше
.14 мая 2026 года 13:20
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома" с целевой ценой 60 рублей за бумагу, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. Телекоммуникационный провайдер представил финансовые результаты по МСФО и операционные результаты за I квартал 2026 года: - Выручка... читать дальше
.14 мая 2026 года 12:50
Прибыль Сбербанка в 2026 году может вырасти приблизительно на 15%, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка. Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за апрель и 4 месяца 2026 года. Чистая прибыль в апреле составила 167 млрд руб. (+0,2% м/м, +21% г/г, ROE 23%), а по итогам 4М26 - 658 млрд руб.... читать дальше
.14 мая 2026 года 12:20
Акции "РусАла" могут стать перспективным активом для инвестиционного портфеля, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Цена на алюминий за год увеличилась на 46%, при этом а бумаги эмитента за это время выросли в стоимости лишь на 16%, констатируют эксперты. "Конечно, укрепление рубля... читать дальше
.14 мая 2026 года 11:55
Freedom Finance Global понизил рекомендацию для акций Snap Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Прогнозная стоимость бумаг была также снижена экспертами с $8 до $7 за штуку. Эмитент представил смешанный релиз за I квартал 2026 года, показав... читать дальше
.14 мая 2026 года 11:35
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 393 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева. Сбербанк выпустил сильную сокращенную отчетность по РСБУ за апрель 2026 года. Чистая прибыль выросла на 21,1% г/г, до... читать дальше
.14 мая 2026 года 11:13
Цена акций ПАО "Базис" может подняться к уровню 247 рублей за штуку в течение года, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Финансовые результаты эмитента за первый квартал 2026 года соответствуют заявленным менеджментом ожиданиям по динамике выручки на конец 2026 года - рост показателя на... читать дальше
.14 мая 2026 года 10:47
Рынок ОФЗ пока будет консолидироваться на достигнутых уровнях до конца текущей недели, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Существенных изменений на рынке облигаций по-прежнему не происходит - котировки госбумаг нащупали... читать дальше
