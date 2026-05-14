.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2650-2720п в четверг - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 мая 2026 года 09:50
Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2650-2720п в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2650-2720 пунктов в четверг, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Бенчмарк завершил торги среды нейтрально, стабилизировавшись вблизи психологической отметки 2700 пунктов после реализации технического отскока от полугодовых минимумов на уровне 2600 пунктов, констатирует аналитик. Объемы торгов остаются минимальными - всего 36 млрд руб. при средних за три месяца в 61,5 млрд руб. Дальнейший рост к уровню 2800 пунктов сдерживается дефицитом драйверов, отмечает Крылова в обзоре. На геополитическом контуре пока нет явного прогресса, а замедление инфляции пока не гарантирует смягчение монетарной политики ЦБ РФ, плюс крепкий рубль ограничивает потенциал для отскока бумаг экспортеров. "Мы ожидаем сохранение индекса Мосбиржи в пределах коридора 2650-2720 пунктов в четверг. Продолжаем считать, что в отсутствие четких триггеров для закрепления выше 2700-2720 пунктов лучше фокусироваться на отдельных сильных дивидендных бумагах или бумагах с хорошим фундаменталом. Нам нравятся ВТБ, "Транснефть", МКПАО "Циан" и МКПАО "Озон", - пишет эксперт ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
14 мая 2026 года 15:02
Инвестиционная компания "АКБФ" повышает прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Акрон" с 20177,8 руб. до 21107,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне "держать". "Акции "Акрона" с начала года... читать дальше
.14 мая 2026 года 14:28
Сокращение долговой нагрузки и рост чистой прибыли Ростелекома продолжится до конца года - Freedom Finance Global
Сокращение долговой нагрузки и рост чистой прибыли "Ростелекома" продолжится до конца текущего года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Компания представила результаты по МСФО за первый квартал, в котором ее выручка в соответствии с консенсусом и ориентиром Freedom... читать дальше
.14 мая 2026 года 14:00
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. "Ростелеком опубликовал" отчетность за 1К26 по МСФО - Выручка выросла на 10% г/г до 209 млрд руб. Показатель OIBDA... читать дальше
.14 мая 2026 года 13:20
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома" с целевой ценой 60 рублей за бумагу, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. Телекоммуникационный провайдер представил финансовые результаты по МСФО и операционные результаты за I квартал 2026 года: - Выручка... читать дальше
.14 мая 2026 года 12:50
Прибыль Сбербанка в 2026 году может вырасти приблизительно на 15%, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка. Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за апрель и 4 месяца 2026 года. Чистая прибыль в апреле составила 167 млрд руб. (+0,2% м/м, +21% г/г, ROE 23%), а по итогам 4М26 - 658 млрд руб.... читать дальше
.14 мая 2026 года 12:20
Акции "РусАла" могут стать перспективным активом для инвестиционного портфеля, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Цена на алюминий за год увеличилась на 46%, при этом а бумаги эмитента за это время выросли в стоимости лишь на 16%, констатируют эксперты. "Конечно, укрепление рубля... читать дальше
.14 мая 2026 года 11:55
Freedom Finance Global понизил рекомендацию для акций Snap Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Прогнозная стоимость бумаг была также снижена экспертами с $8 до $7 за штуку. Эмитент представил смешанный релиз за I квартал 2026 года, показав... читать дальше
.14 мая 2026 года 11:35
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 393 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева. Сбербанк выпустил сильную сокращенную отчетность по РСБУ за апрель 2026 года. Чистая прибыль выросла на 21,1% г/г, до... читать дальше
.14 мая 2026 года 11:13
Цена акций ПАО "Базис" может подняться к уровню 247 рублей за штуку в течение года, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Финансовые результаты эмитента за первый квартал 2026 года соответствуют заявленным менеджментом ожиданиям по динамике выручки на конец 2026 года - рост показателя на... читать дальше
.14 мая 2026 года 10:47
Рынок ОФЗ пока будет консолидироваться на достигнутых уровнях до конца текущей недели, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Существенных изменений на рынке облигаций по-прежнему не происходит - котировки госбумаг нащупали... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.