Целью роста индекса Мосбиржи может стать уровень 2720п - "Цифра брокер"

Целью текущего подъема индекса Мосбиржи может стать уровень 2720 пунктов, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию в среду ростом на 0,18%, закрывшись на отметке 2694,72 пункта, а долларовый индекс РТС на фоне укрепления национальной валюты прибавил 0,79%, достигнув отметке 1157,45 пункта, констатируют эксперты.

Бенчмарк вплотную подошел к психологическому сопротивлению 2700 пунктов. Если геополитический фон останется нейтрально-позитивным, рынок предпримет попытку закрепиться выше данного уровня с целью 2720 пунктов, полагают в инвесткомпании.

