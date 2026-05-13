ПСБ подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 руб

ПСБ подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 рублей на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 29%, сообщается в комментарии эксперта Дмитрия Грицкевича.

Согласно отчетности Сбербанка по РСБУ за первые четыре месяца 2026 года, в марте он заработал 167 млрд руб. (+21% к апрелю 2025 года), а за четыре месяца 2026 года - 658 млрд руб. (+21% г/г).

По мнению аналитика ПСБ, Сбербанк сохраняет хорошие темпы роста чистого процентного дохода (+22,5% г/г) на фоне высокой процентной маржи, которая в марте-апреле находится на максимуме из-за опережающего снижения стоимости привлеченных средств. Кроме того, Сбербанк продолжает поступательное наращивание кредитного портфеля.

"Пока сохраняем консервативную оценку прибыли Сбера по итогам 2026 года на уровне 1,8 трлн руб. (+7% г/г). Однако в отсутствие реализации кредитного риска по корпоративному сегменту бизнеса в первом полугодии 2026 года видим основания для повышения таргета. Подтверждаем оценку целевой цены обыкновенных акций на ближайшие 12 мес. на уровне 420 руб. с потенциалом роста ~29%", - делает вывод Грицкевич.

