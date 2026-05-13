Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Fortinet до $100

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Fortinet Inc. с $90 до $100 за бумагу, сохранив рекомендацию "держать". Потенциал роста составляет 19%, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Fortinet представила результаты за I квартал 2026 года лучше наших ожиданий и собственных прогнозов, - пишут эксперты. - Рост был обусловлен устойчивым спросом на инфраструктуру безопасности со стороны корпоративных клиентов, развертывающих ИИ-центры обработки данных, а также активной конверсией подписок на межсетевые экраны в решения SD-WAN и SASE".

Менеджмент представил оптимистичный прогноз на II квартал лучше ожидания рынка и повысил годовой гайденс, что, по мнению аналитиков, свидетельствует об уверенности в ускорении бизнеса во втором полугодии. Опережающий рынок гайденс по billings полностью развеивает опасения рынка относительно возможного замедления корпоративных ИТ-бюджетов.

"Мы ожидаем, что интеграция ИИ, консолидация вендоров и спрос на безопасность критической инфраструктуры (OT) останутся надежными драйверами роста", - отметили эксперты Freedom Finance Global. - Мы повышаем наши прогнозы по выручке и скорр. разводненному EPS на 2026-2028 годы, а также целевую цену акций с $90 до $100".

Fortinet - американская транснациональная корпорация, специализирующаяся на разработке и продвижении программного обеспечения, решений и сервисов в области информационной безопасности.

