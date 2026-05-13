Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
13 мая 2026 года 18:09

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с целевой ценой 384 руб. для обоих типов бумаг, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Игоря Додонова.

"Обнародованную отчетность Сбера за первые четыре месяца этого года по РСБУ мы оцениваем положительно, хотя в целом она оказалась в рамках ожиданий, - пишет эксперт в комментарии. - Крупнейший банк страны вновь продемонстрировал существенный рост прибыли на фоне продолжающегося быстрого увеличения чистого процентного дохода и поддержания высокой операционной эффективности".

Из позитивных моментов аналитик также выделяет дальнейшее увеличение кредитных портфелей, несмотря на сложную ситуацию в российской экономике и жесткую денежно-кредитную политику в стране.

В том числе Сбербанк сообщил о значительном росте выдач ипотеки по рыночным программам, впервые за долгий период положительную динамику показал портфель потребительских кредитов. Это, по мнению Додонова, говорит о том, что снижение ключевой ставки способствует постепенному оживлению кредитования в стране. Качество активов Сбербанка остается стабильным, а капитальная позиция - прочной, подчеркивается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Лента аналитики
14 мая 2026 года 15:02
"АКБФ" повышает прогнозную цену акций Акрона до 21107,4 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повышает прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Акрон" с 20177,8 руб. до 21107,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне "держать". "Акции "Акрона" с начала года...    читать дальше
14 мая 2026 года 14:28
Сокращение долговой нагрузки и рост чистой прибыли Ростелекома продолжится до конца года - Freedom Finance Global
Сокращение долговой нагрузки и рост чистой прибыли "Ростелекома" продолжится до конца текущего года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Компания представила результаты по МСФО за первый квартал, в котором ее выручка в соответствии с консенсусом и ориентиром Freedom...    читать дальше
14 мая 2026 года 14:00
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Ростелекома на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. "Ростелеком опубликовал" отчетность за 1К26 по МСФО - Выручка выросла на 10% г/г до 209 млрд руб. Показатель OIBDA...    читать дальше
14 мая 2026 года 13:20
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ростелекома
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома" с целевой ценой 60 рублей за бумагу, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. Телекоммуникационный провайдер представил финансовые результаты по МСФО и операционные результаты за I квартал 2026 года: - Выручка...    читать дальше
14 мая 2026 года 12:50
Прибыль Сбербанка в 2026г может вырасти на 15% - Альфа-банк
Прибыль Сбербанка в 2026 году может вырасти приблизительно на 15%, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка. Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за апрель и 4 месяца 2026 года. Чистая прибыль в апреле составила 167 млрд руб. (+0,2% м/м, +21% г/г, ROE 23%), а по итогам 4М26 - 658 млрд руб....    читать дальше
14 мая 2026 года 12:20
Акции РусАла могут стать перспективным активом - "ВТБ Мои инвестиции"
Акции "РусАла" могут стать перспективным активом для инвестиционного портфеля, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Цена на алюминий за год увеличилась на 46%, при этом а бумаги эмитента за это время выросли в стоимости лишь на 16%, констатируют эксперты. "Конечно, укрепление рубля...    читать дальше
14 мая 2026 года 11:55
Freedom Finance Global понизил рекомендацию для акций Snap до "держать"
Freedom Finance Global понизил рекомендацию для акций Snap Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Прогнозная стоимость бумаг была также снижена экспертами с $8 до $7 за штуку. Эмитент представил смешанный релиз за I квартал 2026 года, показав...    читать дальше
14 мая 2026 года 11:35
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 393 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева. Сбербанк выпустил сильную сокращенную отчетность по РСБУ за апрель 2026 года. Чистая прибыль выросла на 21,1% г/г, до...    читать дальше
14 мая 2026 года 11:13
Цена акций Базиса может вырасти до 247 руб. в течение года - "ВТБ Мои инвестиции"
Цена акций ПАО "Базис" может подняться к уровню 247 рублей за штуку в течение года, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Финансовые результаты эмитента за первый квартал 2026 года соответствуют заявленным менеджментом ожиданиям по динамике выручки на конец 2026 года - рост показателя на...    читать дальше
14 мая 2026 года 10:47
Рынок ОФЗ будет консолидироваться на достигнутых уровнях до конца недели - ПСБ
Рынок ОФЗ пока будет консолидироваться на достигнутых уровнях до конца текущей недели, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Существенных изменений на рынке облигаций по-прежнему не происходит - котировки госбумаг нащупали...    читать дальше
