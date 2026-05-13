"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с целевой ценой 384 руб. для обоих типов бумаг, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Игоря Додонова.

"Обнародованную отчетность Сбера за первые четыре месяца этого года по РСБУ мы оцениваем положительно, хотя в целом она оказалась в рамках ожиданий, - пишет эксперт в комментарии. - Крупнейший банк страны вновь продемонстрировал существенный рост прибыли на фоне продолжающегося быстрого увеличения чистого процентного дохода и поддержания высокой операционной эффективности".

Из позитивных моментов аналитик также выделяет дальнейшее увеличение кредитных портфелей, несмотря на сложную ситуацию в российской экономике и жесткую денежно-кредитную политику в стране.

В том числе Сбербанк сообщил о значительном росте выдач ипотеки по рыночным программам, впервые за долгий период положительную динамику показал портфель потребительских кредитов. Это, по мнению Додонова, говорит о том, что снижение ключевой ставки способствует постепенному оживлению кредитования в стране. Качество активов Сбербанка остается стабильным, а капитальная позиция - прочной, подчеркивается в комментарии.

