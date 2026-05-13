Активность продавцов в акциях Alibaba, вероятно, пока сохранится - инвестбанк "Синара"

Активность продавцов в акциях Alibaba Group Holding, вероятнее всего, сохранится в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

После закрытия рынка в среду о результатах за четвертый квартал 2026 финансового года отчиталась компания Alibaba.

Основной источник выручки - онлайн-торговля на внутреннем рынке - принес CNY122,2 млрд (+6%), заметно недотянув до ожидавшихся CNY126 млрд, констатируют эксперты.

Выручка от интернет-продаж на прочих рынках составила CNY35,4 млрд и также оказалась ниже прогноза в CNY35,9 млрд.

Доходы облачного бизнеса составили CNY41,6 млрд (при консенсус-прогнозе в CNY41,4 млрд), "прочая выручка" уменьшилась на 21%, до CNY65,4 млрд (CNY64,6 млрд) в связи с выделением дочерних предприятий Sun Art и Intime, сокращением доходов логистического подразделения Cainiao, отмечают в инвестбанке.

Таким образом, выручка группы увеличилась всего на 3%, до CNY243,4 млрд, недотянув до собранного Bloomberg прогноза в CNY246,5 млрд.

Скорректированная прибыль на акцию Alibaba также оказалась ниже ожиданий - CNY0,08 против CNY5,74.

"Активность продавцов в бумаге, вероятнее всего, сохранится в ближайшее время, поскольку без ускорения роста выручки рынок скептически относится к инвестициям в ИИ", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.