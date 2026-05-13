Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Palantir до $230

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Palantir со $170 до $230 за штуку, что предполагает потенциал роста 67% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент опубликовал результаты I квартала 2026 года, значительно превысив "гайденс" и нашу оценку, - отмечают эксперты. - На фоне сложившейся динамики менеджмент Palantir существенно повысил прогноз на 2026 год по ключевым метрикам, что заставило нас кардинально пересмотреть собственную финансовую модель, значительно увеличив оценки выручки и свободного денежного потока на период 2026-2028 годов", - говорится в обзоре инвесткомпании.

При этом, указывают аналитики Freedom Finance Global, несмотря на усиливающуюся конкуренцию за элитные ИИ-кадры, Palantir сохраняет уникальное структурное преимущество.

"Мы повышаем целевую цену акций со $170 до $230 и сохраняем рекомендацию "покупать". Потенциал роста составляет 67%", - пишут эксперты.

Palantir Technologies - американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций.

