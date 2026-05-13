Прогнозная цена акций Циана сохраняется на уровне 760 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" на горизонте года сохраняется на уровне 760 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой.

Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 1К26 в размере 53 руб./акцию.

"Выплата соответствует дивидендной политике компании и нашим ожиданиям. При этом выделяется довольно хорошая дивдоходность (при текущих котировках она составляет более 8%). Также ближе к концу года мы ждем еще одной выплаты от "Циана" - дивиденды на уровне 40-60 руб./акция (доходность - 6-9%), - пишет эксперт. - Тем самым компания продолжает подтверждать статус интересной дивидендной истории. В целом сохраняем позитивный взгляд на "Циан". Наш таргет на горизонте года - 760 руб./акция".

