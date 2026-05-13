Рубль имеет хорошие шансы на продолжение роста - "Алор Брокер"

Рубль имеет хорошие шансы на продолжение роста, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Укрепление рубля во вторник притормозилось после того, как в понедельник пары юань-рубль и доллар-рубль подали серьезную заявку на выход из боковика вниз. Однако возобновление снижения пар - дело лишь времени. Основным драйвером роста российской валюты остается повышенный приток валютной выручки в страну при гораздо менее быстром росте спроса на нее", - прогнозирует эксперт.

Зацепин обращает внимание на опубликованный ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков", в котором отмечено, что продажи валюты в апреле выросли почти вдвое относительно как марта, так и среднего значения за последние 6 месяцев. Более того, регулятор отмечает: "В апреле фактическая цена на нефть марки Urals сложилась на уровне 94,9 долл. США за баррель, что на 23% выше цены марта. Это будет способствовать дополнительному притоку валюты на рынок в мае".

К этому эксперт добавляет, что основные объемы продаж придутся на вторую и третью декады месяца из-за низкой ликвидности рынка в период между майскими праздниками. Некоторые экспортеры будут продавать доллары и юани для выплат дивидендов.

"Поэтому вполне вероятно, что в мае мы увидим доллар по 70 рублей, а юань - по 10 рублей, - отмечает Зацепин. - Крепкий рубль будет давить на рынок акций, который во вторник продолжил восстанавливаться, очищаясь от избыточных политических рисков".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.