Курс пары рубль/юань продолжит движение в диапазоне 10,5-11 руб./юань в среду - ПСБ

Курс пары рубль/юань продолжит движение в диапазоне 10,5-11 руб./юань в среду, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"Факторы спроса и предложения на рынке не изменились, - констатирует аналитик. - Рубль в ближайшее время продолжит получать поддержку со стороны навеса предложения из-за поступления выручки от продажи нефти по высоким ценам при недостаточном спросе со стороны импортеров и населения, а также низком объеме покупок валюты по бюджетному правилу. В сложившейся ситуации ожидаем продолжения движения пары рубль/юань в диапазоне 10,5-11 рублей с рисками смещения в его нижнюю половину во второй половине месяца".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.