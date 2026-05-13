Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 2700п в среду - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 2700 пунктов в среду и продолжить движение в направлении 2800 пунктов, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российский рынок акций 12 мая продемонстрировал уверенный отскок, напоминают эксперты. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи прибавил 1,24%, закрепившись на отметке 2689,96 пункта. Инвесторы активно откупали просадку, воодушевившись сигналами о возможном возобновлении переговоров по украинскому вопросу и сохранением высоких цен на нефть.

По мнению аналитиков, в среду геополитика продолжит править балом, и позитивные новости смогут позволить индексу Мосбиржи закрепиться выше 2700 пунктов и продолжить движение в направлении 2800 пунктов.

Участники рынка также ждут результатов заседания совета директоров "Газпрома", в повестке дня которого стоит вопрос о дивидендах за 2025 год. Котировки акций выросли на позитивных ожиданиях, однако стратеги "Цифра брокера" оценивают вероятность реальных выплат как невысокую.

"Свободный денежный поток с учетом капитализированных и уплаченных процентов по кредитам по итогам 2025 года переместился в отрицательную зону, поэтому фактически у "Газпрома" нет возможности для выплат, - считают они. - Мы рекомендуем проявлять осторожность и не закладывать выплаты в базовый сценарий".

