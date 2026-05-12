Freedom Finance Global повысили рейтинг акций Strattec Security до "Покупать"

Freedom Finance Global повысил рейтинг Strattec Security Corp. до "покупать" с целевой ценой $89 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 44% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания показала квартал, который по сути оказался лучше предварительных оценок, - пишут эксперты. - Выручка в $137,6 млн не дотянула до нашего прогноза в $140 млн примерно на $2 млн. Тем не менее качество прибыли оказалось выше, чем предполагалось. Валовая маржа расширилась на 50 б.п. г/г до 16,5%, несмотря на недобор выручки и встречный валютный ветер в 170 б.п. - результат значительно превысил наш доотчетный прогноз примерно в 15%".

Руководство отметило, что эти нереализованные убытки могут развернуться в IV квартале с учетом текущих уровней песо. Генерация денежного потока оставалась устойчивой - $11,4 млн от операционной деятельности, а баланс является явной сильной стороной: $107 млн денежных средств и долг, сниженный до $1 млн.

Strattec Security Corporation - американская компания, специализирующаяся на производстве решений для контроля доступа в автомобилях, безопасности и управления пользовательскими интерфейсами.

