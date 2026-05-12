"Т-Инвестиции" подняли оценку акций ДОМ.РФ на 7%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "ДОМ.РФ " с 2720 до 2920 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики обновили модель оценки компании с учетом ее результатов за I квартал 2026 года.

"После сильной отчетности за первый квартал мы повышаем ожидания по чистой прибыли "ДОМ.РФ" в среднем на 7% по итогам 2026-2028 годов. Прогнозируемая рентабельность капитала вырастет с 20-21% до 22% в ближайшие три года", - пишут они.

По оценкам экспертов, "ДОМ.РФ " сохранит один из самых высоких темпов роста прибыли в финансовом секторе - в среднем на 17% ежегодно в ближайшие три года.

Текущая стоимость акций "ДОМ.РФ " составляет порядка 2270,7 рубля за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.