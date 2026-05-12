Аналитикам / Аналитика / Цена ADR Novo Nordisk, вероятно, продолжит рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
12 мая 2026 года 17:14
Цена ADR Novo Nordisk, вероятно, продолжит рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки ADR Novo Nordisk, вероятно, продолжат подъем в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента дорожают на премаркете на 2,8% после сообщений, что в рамках клинических испытаний пациенты, получавшие инъекции препарата Wegovy в уже выведенной на рынок большей дозе (7,2 мг), в среднем похудели на 27,7%, отмечают эксперты (до запуска данной версии максимальная доза для инъекций составляла 2,4 мг, что, как показывали исследования, помогало пациентам сбросить около 18% в среднем). "На наш взгляд, с обнародованием результатов конкурентные позиции Novo Nordisk на быстрорастущем рынке препаратов для похудения усиливаются. Кроме того, возможна переоценка перспектив самого рынка таких средств. Ожидаем продолжения роста котировок ADR в ближайшее время", - пишут аналитики инвестбанка в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: США-NOVO/NORDISK-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
